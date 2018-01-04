مصرع 1739 حوثيا بينهم 147 قياديا في جبهتي حرض وميدي خلال 2017

فهمي محمد(صدى):

ذكر الجيش اليمني، اليوم الخميس، احصائية تتضمن مصرع 1739 مسلحا حوثيًا و147 قياديًا ميدانيًا في الميليشيات الانقلابية خلال عام 2017 في جبهتي حرض وميدي بمحافظة حجة شمال غرب البلاد على الحدود مع المملكة، وذلك في معارك مع الجيش الوطني وغارات لمقاتلات التحالف العربي.

كما وثقت الإحصائية التي نشرها المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة، جرح 3150 مسلحًا حوثيًا وأسر 14 آخرين في جبهتي حرض وميدي خلال ذات الفترة.

وأكدت الإحصائية، تدمير 223 من المعدات العسكرية، و86 مخزناً ومخبأ للسلاح تابعة لميليشيات الحوثي.

وأبرزت الإحصائية أهم المناطق التي تم تحريرها في جبهتي حرض وميدي خلال عام 2017، بينها مناطق البريد والقفاحية والكتف وكامل الأحياء الشرقية لمديرية ميدي وإحكام الحصار على المدينة من جميع الاتجاهات، والسيطرة على وادي بن عبدالله شرق حرض.