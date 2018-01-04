الصحة العالمية: 471 شخصا مُصابون بالدفتيريا في اليمن

فهمي محمد(صدى):

كشفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، أن ما لا يقل عن 471 شخصًا في اليمن مصابون بالدفتيريا التي تفتك بواحد من كل 10 منهم منذ بدء ظهور المرض في منتصف أغسطس الماضي.

ووصفت الأمم المتحدة الوضع في اليمن بأنه أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث يعيش 8 ملايين شخص على شفا المجاعة، حيث معدل الوفيات الكلي 10%، و46 حالة وفاة سجلت حتى الثاني من يناير.

وقالت إن الأطباء في جميع أنحاء البلاد سجلوا على مدى الشهور الأربعة الأخيرة ما لا يقل عن 380 حالة دفتيريا، وهي مرض بكتيري كان آخر انتشار سابق له في اليمن عام 1992.

وقدمت منظمة الصحة، وهي إحدى وكالات الأمم المتحدة، المضادات الحيوية وأدوية الوقاية من الدفتيريا إلى المناطق المتضررة، وهي تساعد في إقامة مراكز للعلاج.