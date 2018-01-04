” التجارة ” تعلن عن ضبط 695 مخالفة

حمود العنزي(صدى):

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار، عبدالرحمن الحسين، ضبط 695 مخالفة، بما فيها ضبط مخالفات التحايل على الأسعار واختلاف سعر الرف عن المحاسب والغش التجاري ومخالفات الامتناع عن تداول العملات المعدنية والتحقق من وفرة السلع والمنتجات، ويأتي ذلك بإشراف غرفة عمليات حماية المستهلك.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن وزارة التجارة تقف على 11 ألف منشأة تجارية، لضبط مخالفات التحايل على الأسعار واختلاف سعر الرف عن المحاسب والغش التجاري ومخالفات الامتناع عن تداول العملات المعدنية.