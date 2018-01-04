سعد الصغير: ” فلوسي كلها حرام “

أماني الغامدي(صدى):

كشف الفنان سعد الصغير، عن مصدر أمواله في بداية أعماله الفنية، مؤكدا أنه يشعر أن فلوسه كلها حرام بسبب أعماله.

وقال رداً على أسئلة الإعلامية ريهام سعيد، خلال حلوله ضيفا في برنامجها صبايا الخير، إن الأجر الذي حصل عليه من الحفلات التي أحياها في الملاهي الليلية حرام.

وأضاف أنه عمل لمدة 4 سنوات في شارع الهرم، حيث كان يؤمن معيشته من خلال بيع المشروبات الروحية. وتابع أنه يشعر لهذا السبب بأن كل أمواله حرام.