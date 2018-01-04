سعد الصغير: ” فلوسي كلها حرام “
كشف الفنان سعد الصغير، عن مصدر أمواله في بداية أعماله الفنية، مؤكدا أنه يشعر أن فلوسه كلها حرام بسبب أعماله.
وقال رداً على أسئلة الإعلامية ريهام سعيد، خلال حلوله ضيفا في برنامجها صبايا الخير، إن الأجر الذي حصل عليه من الحفلات التي أحياها في الملاهي الليلية حرام.
وأضاف أنه عمل لمدة 4 سنوات في شارع الهرم، حيث كان يؤمن معيشته من خلال بيع المشروبات الروحية. وتابع أنه يشعر لهذا السبب بأن كل أمواله حرام.
الحربي[ عدد التعليقات: 451 ] نشر منذ 1 ساعة
بسم الله الرحمن الرحيم
الصراحة راحة ، شيء جميل ياسعد أن ضميرك يُؤْنبك ويذكرك بأن كل ماتفعله وتكسبه من مال الملاهي الليلية
(( بيوت الدعارة – والعياذ بالله)) هو حرام 100 % والأغاني حرام ، فياليت ياسعد ترش ضميرك بماء بارد
حتى يصحى بنسبة 100 % وتتوب إلى الله – عز وجل وتتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ لتسعد (( ياسعد))
بالدنيا والآخرة 👀🔎🌹🌹🌹
مع وافر المحبة .