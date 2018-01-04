” آل الشيخ ” : هناك إلتزامات مالية لابد من المحاسبة عليها

نواف السالم(صدى):

قال تركي آل شيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، اليوم الخميس، إن ” قبل أن يقرر أحد الابتعاد.. هناك إلتزامات مالية سيحاسب عليها .. وصلت الرسالة ؟ ” .

ووجه ” آل الشيخ ” ، الرسالة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، عقب إعلان رئيس نادي النصر الأمير فيصل بن تركي اعتزاله الوسط الرياضي اليوم.

وأعلن رئيس نادي النصر الأمير فيصل بن تركي اليوم الخميس اعتزاله للوسط الرياضي، موجهًا رسالة لجماهير النصر والإدارة الجديدة.

وقال الأمير في سلسلة تغريدات عبر حسابه في ” تويتر ” : ” أشكر سمو الأمير سلطان بن فهد والأمير نواف بن فيصل والأمير عبدالله بن مساعد والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ومعالي الأستاذ محمد آل الشيخ ومعالي الأستاذ تركي آل الشيخ ” .