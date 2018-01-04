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شاهد.. ضرب أحد المرتزقة بعد رفع صورة خامنئي وسط المتظاهرين

شاهد.. ضرب أحد المرتزقة بعد رفع صورة خامنئي وسط المتظاهرين
طهران(صدى):

تستمر احتجاجات الشوارع في إيران لليوم الثامن على التوالي، وامتدت إلى الدولة وواجهت الحشود الشرطة وهاجمت بعض المباني الحكومية وذكر تقرير على وسائل التواصل الاجتماعي أن متظاهرين قتلوا بالرصاص.

وأظهرت مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، قيام المتظاهرين بضرب أحد مرتزقة نظام الملالي والذي حاول رفع صورة خامنئي خلال المظاهرات.


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