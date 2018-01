بالفيديو.. متظاهرو إيران يشعلون النيران في صور بشار الأسد

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، مقطع فيديو يظهر مجموعة من المتظاهرين وهم يشعلون النيران في صورة بشار الأسد، والذي يعد الحليف الرئيسي لنظام الملالي في الوقت الحالي بمنطقة الشرق الأوسط.

وأظهر الفيديو المتظاهرين في إيران وهم يرفعون أعلام سوريا أثناء إضرام النيران في صورة الأسد، في إشارة إلى تضامن الشعبين ضد أنظمة البلدين الحاكمة، والتي سعت على مدار سنوات طويلة قمع أي محاولات للتغيير أو التعبير عن الرأي، بالشكل الذي يتوافق مع أطماع الملالي في المنطقة.

ونزل الآلاف من الإيرانيين على مدار الأسبوع الماضي إلى الشوارع، اعتراضا على السياسات المالية والاقتصادية التي يتبعها نظام الملالي في قيادته للبلاد.

Protesters waving with the Syrian Revolution flag and burn a picture of the Syrian dictator Bashar Al Assad during #IranianProtests pic.twitter.com/9YN2nl99q3

— Iran Revolution (@Iran_Revo) January 3, 2018