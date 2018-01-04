مدرب عمان: خسارتنا أمام الإمارات في المباراة الافتتاحية لن تتكرر

ماجد محمد(صدى):

قال الهولندي بيم فيربيك المدير الفني للمنتخب العماني، اليوم الخميس، إن مباراة المنتخب أمام الإمارات في نهائي خليجي 23، ستكون بمثابة ” ديربي ” لجماهير المنتخبين، مؤكدًا على ثقتهم في قدراتهم على اقتناص اللقب.

وأضاف ” فيربيك ” أن لعبيه متحمسون لمواجهة الإمارات، موضحًا أن الخسارة في المباراة الافتتاحية أمام المنتخب الإماراتي ليس مقياس لشيء، موضحًا أن الهزيمة كانت مفاجأة سيحرصون على عدم تكرارها.

ويواجه المنتخب الإماراتي منتخب عمان غدًا الجمعة على ملعب جابر الدولي، في نهائي خليجي 23، في تمام الساعة الثاسمنة مساءً.