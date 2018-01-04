نيمار الأكثر تأثيرا في الكرة الفرنسية.. وزيدان في المركز الثاني

نواف السالم(صدى):

جاء اسم نجم باريس سان جيرمان البرازيلي نيمار دا سيلفا، ضمن قائمة الشخصيات الأكثر تأثيرًا في كرة القدم الفرنسية، دون منازع وفقًا لاختيار صحيفة ” ليكيب” الفرنسية.

وعقدت الصحيفة الأمال على اللاعب البرازيلي لقيادة ” سان جيرمان ” إلى قمة أوروبا، والحصول على الكرة الذهبية.

كما اختارت الصحيفة مدرب ريال مدريد الإسباني، الفرنسي زين الدين زيدان، ليحل المركز الثاني بعد نيمار، في قائمة الأكثر تأثيرًا، ويليه كيليان مبابي، صاحب الـ 19 عامًا حيث انطلق سريعًا في مسيرته بداية من انضمامه لموناكو، وصولاً إلى اللعب في صفوف باريس سان جيرمان.

واحتل البرتغالي ليوناردو غارديم، مدرب موناكو المركز الرابع وفقًا لاختيار ” ليكيب ” ، يليه لاعب تشيلسي الفرنسي، نغولو كانتي، ثم المدير الفني لـ ” الديوك ” ديدييه ديشامب.