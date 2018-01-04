12 نصيحة للتعايش الأمثل مع ضريبة القيمة المضافة
شرعت المملكة في تطبيق ضريبة القيمة المضافة مع بداية اليوم الأول من العام الجديد 2018 بنسبة 5%، سعيًا لتنفيذ رؤية 2030 ودعم الاقتصاد المحلي وتوفير مصدر دخل داخلي بعيدًا عن النفط.
ومع مرور 4 أيام على تطبيق الضريبة في كافة أنحاء المملكة، ورصد الجهات الأمنية عدد من المخالفات من قبل المنشآت والتجار المستغلين لتطبيق القيمة المضافة، تقدم ” صدى ” مجموعة من النصائح للمستهلكين للتعامل الأمثل مع ضريبة القيمة المضافة وجشع التجار واستغلال هذه الضريبة في مصلحة المستهلك:
– معرفة السلع والخدمات المشمولة بالضريبة المضافة.
– يجب على المستهلك مراجعة الالتزامات الخاصة به وتحديد الأولويات ووضع ميزانية محددة له ولأسرته للمصروفات.
– التركيز على الاحتياجات الفعلية وتجنب شراء الكماليات غير الضرورية التي تزيد من المصروفات.
– وضع خطة لإدخار نسبة من الدخل والمحافظة عليها.
– مقارنة أسعار المنتجات والخدمات مع البحث عن بدائل لها لتحديد الأرخص سعرًا، حيث ويشمل السوق العديد من المنتجات والماركات المختلفة.
– الاستفادة من فترات العروض والتخفيضات التي تطرحها معظم الشركات.
– استثمار النقاط والمكافآت في بطاقات العضوية أو كوبونات الشراء.
– تجربة التسوق الإلكتروني مع توفر الضمانات والموثوقية، باعتباره السوق الرائد في الفترة الحالية.
– الاشتراك في خدمات توفير السلع والخدمات بتكاليف أقل.
– الترشيد في الاستهلاك كتقليل استهلاك الماء والكهرباء باعتبارها من أفضل الطرق لتقليل المصروفات.
– الاستفادة من التسجيل في برنامج الدعم الحكومي ” حساب المواطن ” .
– الاشتراك في أنظمة التأمين والحماية التي يلزمك الاشتراك فيها.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24922 ] نشر منذ 2 ساعتين
👍👍👍👍
abu ammar[ عدد التعليقات: 15105 ] نشر منذ 1 ساعة
– الاستفادة من التسجيل في برنامج الدعم الحكومي ” حساب المواطن ” .
مو كل مواطن يشمله حساب المواطن