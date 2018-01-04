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12 نصيحة للتعايش الأمثل مع ضريبة القيمة المضافة

12 نصيحة للتعايش الأمثل مع ضريبة القيمة المضافة
نايف السالم(صدى):

شرعت المملكة في تطبيق ضريبة القيمة المضافة مع بداية اليوم الأول من العام الجديد 2018 بنسبة 5%، سعيًا لتنفيذ رؤية 2030 ودعم الاقتصاد المحلي وتوفير مصدر دخل داخلي بعيدًا عن النفط.

ومع مرور 4 أيام على تطبيق الضريبة في كافة أنحاء المملكة، ورصد الجهات الأمنية عدد من المخالفات من قبل المنشآت والتجار المستغلين لتطبيق القيمة المضافة، تقدم ” صدى ” مجموعة من النصائح للمستهلكين للتعامل الأمثل مع ضريبة القيمة المضافة وجشع التجار واستغلال هذه الضريبة في مصلحة المستهلك:

– معرفة السلع والخدمات المشمولة بالضريبة المضافة.

– يجب على المستهلك مراجعة الالتزامات الخاصة به وتحديد الأولويات ووضع ميزانية محددة له ولأسرته للمصروفات.

– التركيز على الاحتياجات الفعلية وتجنب شراء الكماليات غير الضرورية التي تزيد من المصروفات.

– وضع خطة لإدخار نسبة من الدخل والمحافظة عليها.

– مقارنة أسعار المنتجات والخدمات مع البحث عن بدائل لها لتحديد الأرخص سعرًا، حيث ويشمل السوق العديد من المنتجات والماركات المختلفة.

– الاستفادة من فترات العروض والتخفيضات التي تطرحها معظم الشركات.

– استثمار النقاط والمكافآت في بطاقات العضوية أو كوبونات الشراء.

– تجربة التسوق الإلكتروني مع توفر الضمانات والموثوقية، باعتباره السوق الرائد في الفترة الحالية.

– الاشتراك في خدمات توفير السلع والخدمات بتكاليف أقل.

– الترشيد في الاستهلاك كتقليل استهلاك الماء والكهرباء باعتبارها من أفضل الطرق لتقليل المصروفات.

– الاستفادة من التسجيل في برنامج الدعم الحكومي ” حساب المواطن ” .

– الاشتراك في أنظمة التأمين والحماية التي يلزمك الاشتراك فيها.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 15105 ] نشر منذ 1 ساعة

– الاستفادة من التسجيل في برنامج الدعم الحكومي ” حساب المواطن ” .

مو كل مواطن يشمله حساب المواطن

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