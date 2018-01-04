بالصور.. نائب أمير نجران يشيد بالأعمال البطولية لرجال الدفاع المدني

راشد آل شريه(صدى):

نوه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران بالدعم غير المحدود، الذي يلقاه قطاع الدفاع المدني في المملكة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي العهد – حفظهما الله – مشيداً سموه بالجهود التي يبذلها رجال الدفاع المدني بمنطقة نجران ومحافظاتها، وما يقدمونه من أعمال بطولية للحفاظ على الأرواح والممتلكات .

جاء ذلك خلال زيارة سمو نائب أمير منطقة نجران للمديرية العامة للدفاع المدني بالمنطقة حيث كان في استقبال سموه مدير الدفاع المدني بمنطقة نجران اللواء غازي بن غرم الله الغامدي الذي قدم لسموه شرحاً عن أعمال الدفاع المدني وما يقدمه من خدمات للمواطنين والمقيمين بالمنطقة .

بعد ذلك عقد الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز اجتماعاً بقيادات الدفاع المدني بالمنطقة، واطلع على سير العمل في المديرية والمراكز التابعة لها بالمنطقة ومحافظاتها ، ثم شاهد إحدى آليات الدفاع المدني المجهزة بمعدات الحوداث الخطرة .

وفي نهاية الجولة سجل نائب أمير منطقة نجران كلمة في سجل الزيارات والتقطت الصور مع سموه لضباط وأفراد الدفاع المدني.