بالفيديو .. المنتخب الأولمبي يواصل تدريباته اليوم استعدادا لبطولة كأس آسيا

ماجد محمد(صدى):

أجرى المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم، اليوم الخميس، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي المقام بمدينة شانغهاي؛ استعداد لكأس آسيا تحت 23 عام، على ملعب تشانتو، حيث رافق التدريب هطول المطر.

وعمد المدير الفني الأرجنتيني دانيال تيغيليا خلال الحصة التدريبية إلى تطبيق عدد من التمارين التكتيكية وتمارين التسديد، فضلا عن مناورة على كامل مساحة الملعب.

يذكر أن المنتخب الأولمبي سينتقل إلى مدينة تشانغتو التي تستضيف مباراتي المنتخب في بطولة كأس آسيا للمنتخبات الأولمبية.