الرئيس اليمني يثمن جهود المملكة في دعم بلاده

فهمي محمد(صدى):

ثمَن الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” ، في دعم اليمن بمختلف المواقف والظروف.

ولفت الرئيس اليمني، خلال لقائه سفير خادم الحرمين باليمن، اليوم السبت، إلى ما قدمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليمن بمختلف مناطقها ومحافظاتها فى مرحلة إعادة الأمل ومواجهة الاحتياجات الغذائية والطبية ومكافحة الأوبئة.

وبحث الرئيس اليمني مع السفير، عددا من القضايا فى مقدمتها ملف إعادة الإعمار والوضع الإنساني في اليمن.

من جهته، أكد السفير أن مواقف دول التحالف العربي ثابتة تجاه اليمن حتى استعادة الدولة ووضع حد لقوى التمرد والانقلاب من المليشيا الحوثية.