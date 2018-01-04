أمير القصيم يكرم رجل الأعمال علي الفوزان نظير إسهاماته المجتمعية

سالم المطيري(صدى):

نوه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بجهود رجل الأعمال علي بن فوزان الفوزان رئيس مجلس إدارة شركة علي الفوزان وأولاده العقارية، إثر إسهاماته المجتمعية التي قدمها لخدمة المنطقة ودعمه للعديد من الجهات والجمعيات الخيرية والاجتماعية، مشيداً سموه بدعمه لجمعية الإسكان الخيرية بالمنطقة، الذي يسهم ـ بمشيئة الله ـ في مساعدة الجمعية على تحقيق أهدافها الخيرة الساعية إلى توفير السكن للمحتاجين.

جاء ذلك خلال استقبال سمو أمير منطقة القصيم، لرجل الأعمال علي الفوزان ،اليوم في مكتب سموه بمقر الإمارة بمدينة بريدة ، وتكريم سموه له ، لتقديمه دعماً مادياً لعدة جهات خيرية ومجتمعية وهي الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد ” كبدك ” ، وجمعية الإسكان الأهلية بالمنطقة، وميدان الملك سعود للفروسية بالقصيم.