” الظاهرة ” يكشف مصير ” رونالدو ” و ” ميسي ” السنوات المقبلة

نواف السالم(صدى):

توقع اللاعب البرازيلي السابق ” رونالدو ” ، الملقب بـ ” الظاهرة ” ، أن يظل اللاعبيْن كريستانو رونالدو، وليونيل ميسي، على قمة اللاعبين الذين يتنافسون ويسيطرون على الجوائز الفردية في المستقبل.

وأوضح ” رونالدو ” في حواره مع مجلة ألمانية، أن المنافسة في عصره كانت أكبر بكثير من الوقت الحالي، حيث كان هناك زيدان وريفالدو وفيغو وأنا ثم جاء رونالدينيو، مضيفاً :” أن تكون الأفضل في ذلك الجيل هو أمر صعب للغاية “.

وفي سياق آخر، علَق رونالدو على انتقال مواطنه نيمار دا سيلفا إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، قائلًا:” لا أعلم خلفيات انتقاله، ربما كانت هناك مشكلة مع رئيس برشلونة كما حدث معي “.