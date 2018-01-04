بتكلفة تتجاوز 600 مليون.. ” الري ” تدشن عدد من المشاريع في 3 مناطق

خالد الضبيبي(صدى):

دشنت المؤسسة العامة للري عدد من المشاريع التابعة لها في مناطق الإحساء، القطيف، ودومة الجندل، بتكلفة تتجاوز الـ600 مليون ريال.

وأكد وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي، اليوم الخميس، أن المرحلة الأولى من تحويل قنوات الري المفتوحة إلى أنابيب مغلقة تعتبر من أهم مشاريع مؤسسة الري، حيث ستخدم أكثر من 9000 مزرعة في واحة الإحساء.

وأضاف ” الفضلي ” في تغريدة على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، ” نتطلع أن تبدأ المؤسسة في توسيع نطاق أعمالها لتشمل جميع مناطق المملكة “.