بالصور.. طفلة تتحدى مرض ” التهاب الدم ” بالفن والرسم
تتحدى الطفلة حنين الخرجي، مرضها النادر ” التهاب الدم ” ، الذي أصابها مبكرا، بأسلحة جديدة تتمثل في ” الفن، الرسم “.
وأنشأت الطفلة، قناة فيديو خاصة بها للتواصل مع المجتمع باسم ” عالم حنين ” ، للوصول لحلمها الأكبر في أن تكون مذيعة وتظهر على الشاشات.
وتنشر حنين، من خلال قناتها، رسوماتها ومهاراتها في الطهي والماكياج، وتقيم مسابقات، وتقدم نصائح لأقرانها من مرضى السرطان للتخفيف عنهم.
وبدأت قصة المرض مع حنين منذ الطفولة، بعد ملاحظة والدتها الارتفاع المستمر لدرجة الحرارة، وشحوب البشرة.
وبعد الفحوص والتحاليل، تبين إصابة الطفلة بالسرطان، ومن ثم تغير التشخيص إلى أنيميا، إلا أن تبين المرض بأنه ” التهاب في الدم ” ناتج عن طفرة جينية.
وناشدت الأم توفير موقع مخصص لتدريب وتعليم أمثال ابنتها؛ لمساعدتها على إكمال مراحلها الدراسية.
وضربت الطفلة ذوال 12 عاما، مثالا للصبر وحب الحياة ومواجهة الظروف بكل شجاعة وإقدام، وأصبحت قدوة يحتذى بها.
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6731 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يشفيك ويعافيك❤
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 41029 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يشفيها ويعافيها ,, آمين ,,
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22806 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياقلبي عليها الله يشفيها وعافيها
بنت النور[ عدد التعليقات: 607 ] نشر منذ 57 دقيقة
يابعد قلبي قلبها الله يشفيها ويعافيها يارب🙏🏼🙏🏼❤️
abu ammar[ عدد التعليقات: 15105 ] نشر منذ 50 دقيقة
الله يشفيها ويعافيها