بالصور.. طفلة تتحدى مرض ” التهاب الدم ” بالفن والرسم

متابعات(صدى):

تتحدى الطفلة حنين الخرجي، مرضها النادر ” التهاب الدم ” ، الذي أصابها مبكرا، بأسلحة جديدة تتمثل في ” الفن، الرسم “.

وأنشأت الطفلة، قناة فيديو خاصة بها للتواصل مع المجتمع باسم ” عالم حنين ” ، للوصول لحلمها الأكبر في أن تكون مذيعة وتظهر على الشاشات.

وتنشر حنين، من خلال قناتها، رسوماتها ومهاراتها في الطهي والماكياج، وتقيم مسابقات، وتقدم نصائح لأقرانها من مرضى السرطان للتخفيف عنهم.

وبدأت قصة المرض مع حنين منذ الطفولة، بعد ملاحظة والدتها الارتفاع المستمر لدرجة الحرارة، وشحوب البشرة.

وبعد الفحوص والتحاليل، تبين إصابة الطفلة بالسرطان، ومن ثم تغير التشخيص إلى أنيميا، إلا أن تبين المرض بأنه ” التهاب في الدم ” ناتج عن طفرة جينية.

وناشدت الأم توفير موقع مخصص لتدريب وتعليم أمثال ابنتها؛ لمساعدتها على إكمال مراحلها الدراسية.

وضربت الطفلة ذوال 12 عاما، مثالا للصبر وحب الحياة ومواجهة الظروف بكل شجاعة وإقدام، وأصبحت قدوة يحتذى بها.