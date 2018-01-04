” مكافحة الإشاعات ” توضح حقيقة تقديم 100 سيارة لكزس 2018

عادل الحربي(صدى):

نفت هيئة مكافحة الإشاعات، اليوم الخميس، ما تم تداوله عن تقديم 100 سيارة لكزس موديل 2018 بمناسبة العام الجديد.

وأكدت شركة لكزس السعودية للسيارات أنه لم يتم إرسال أي رسائل حول هذا الموضوع من قبل الشركة، محذره العملاء من التعامل مع محتوى هذه الرسائل حيث تشمل رابط احتيالي سبق التحذير منه.

وكانت انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي رسائل زاعمين أنها تابعة لشركة لكزس، تؤكد تقديم الشركة 100 سيارة موديل 2018 وجوائز أخرى بمناسبة العام الجديد، وجاء في محتواها ” عاجل يا جماعة بمناسبة العام الجديد شركة لكزس تقدم 100 سيارة موديل 2018 وجوائز أخرى، والله انا ربحت والتسليم فوري من أقرب وكيل لشركة لكزس لديك فقط شارك الآن قبل نفاذ الكمية “.