بالصور.. التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة ينفذ دورة تصميم فلاتر السناب شات

نايف السالم(صدى):

نفذ القسم النسائي بمركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة دورة تصميم فلاتر السناب شات على مدى يومين الثلاثاء والأربعاء 15-16 ربيع الثاني لعام 1439 هـ .

بهدف استخراج الابداع في التصميم والمونتاج للمشاركات ومساعدتهن على الاكتفاء في صنع فلاتر السناب الخاص بهن حيث بلغ عدد المشاركات 25 مشتركة.

قدمت الدورة المدربه افنان النامي التي وضحت خلال اليومين شرح متكامل لبرنامج التصميم الفتوشوب وتوضيح مقاسات الصورة ونوعها ثم طريقة رفع الفلتر على موقع السناب شات وتحديد احداثيات الموقع الجغرافي لها.

عبرن المشاركات عن شكرهن للمركز وسعادتهن في تعلم ما يحتاجون خاصة مع تسارع التطور التكنولوجي في المجتمع وفي نهاية الدورة شكرت رئيسة القسم النسائي استاذه ابتهال العامودي الجميع على تفاعلهن وقدمت شهادة شكر للمدربه.

