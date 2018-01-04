بالصور.. ” العمرة ” يزور قصر مالك الشعبي برجال ألمع في عسير

سعيد العجل(صدى):

قام مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أمين عام مجلس التنمية السياحية بمنطقة عسير، المهندس ” محمد العمرة ” يرافقه مدير مركز التراث العمراني الوطني بمنطقة عسير المهندس ” عبدالعزيز الغانم ” ورجل الأعمال ” أحمد فايع آل يعقوب ” بزيارة لقصر مالك الشعبي بمركز الحبيل التابع لمحافظة رجال ألمع ، حيث كان في استقبالهم مالك القصر ” حديش آل جبان ” الذي قام بالترحيب بهم جميعاً ، مؤكداً أن هذه الزيارة تعتبر حافزاً معنوياً كبيراً ودافعاً لمواصلة الجهد في هذا القصر.

هذا وقد قاما بجولة تفقدية داخل القصر واطلعا على ما يحويه من تراث وأدوات وملابس وفنون وأواني تراثية تجسد الحياة العسيرية القديمة تذكر الحاضرين بما كان عليه السابقون من الأجداد والآباء .

كما قام الوفد بزيارة للسوق الشعبي النسائي والأسر المنتجة التابع للقصر حيث تم القيام بجولة داخله للوقوف على ما به من منشآت ومحلات ، إضافة إلى القيام بزيارة لدار الضيافة والمعرض التراثي التابعين للقصر .

وفي ختام الزيارة شكر ” العمرة ” لصاحب الجهد المبذول والروعة المتجسدة في هذا العمل مؤكدين أن هذا القصر أصبح عاملاً من عوامل الجذب السياحي بالمنطقة ذات أهمية كبيرة .