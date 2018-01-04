بالصور.. رعاية الفتيات بمكة تنظم برنامجا عن الأمن والسلامة

نايف السالم(صدى):

نظمت مؤسسة رعاية الفتيات بمكة أمس الأربعاء برنامج عن الأمن والسلامة بإشراف مشرفة الأمن والسلامة الاستاذة/ مها علي السلمي يهدف البرنامج إلى تحقيق بيئة آمنة وخالية من حدوث أي نوع من انواع المخاطر قدر المستطاع والتقيد بكافه المعايير الدولية الخاصة بالأمن والسلامه اضافه إلى نشر الوعي الكافي حول الأمن والسلامة الشخصية للأفراد وايضاً التشجيع على استخدام أدوات السلامة.

تضمن البرنامج عده محاور منها: تعريف مفهوم الأمن والسلامه والتعرف على أدواتها بالاضافة الى ذكرانواع طفايات الحريق والفرق بينها وايضاً توجيه أهم الإرشادات ونصائح السلامة المنزلية.

اختتم البرنامج بتوزيع المطويات التوعوية والهدايا الرمزية على جميع الحضور ومن ثم تطبيق خطه الاخلاء الافتراضية على أثر ذلك تم شكر القائمين على البرنامج بإشراف نائبه المديرة الاستاذة /موضي بنت ابراهيم الاحمدي.

