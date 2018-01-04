صورة جوية نادرة لمدينة جدة عام 1940
نشر حساب ذاكرة الماضي الجميل، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر صور جوية نادرة لمدينة جدة عام 1940م .
وقال الحساب : ” صورة جوية نادرة لمدينة جدة عام 1940م يظهر عدد من المعالم مثل تحلية مياه البحر والسجن والشرطة وبرج في الجهة الشمالية الشرقية للمدينة، والسور الذي يحيط بها ” .
رعد ***[ عدد التعليقات: 156 ] نشر منذ 3 ساعات
العبرة فى هذه البنايات إنه لم يبقى منهم احد الاوهوتحت الثراء اسئل الله لهم الرحمة ولوامكنك ان تسئل واحدٍ منهم عدة اسئلة لقال ان اعبد الله حق عبادته وان اعطى كل ذي حق حقه ولااكل حق الناس ولااظلمهم . ليتنا نعتبر ايه المسئولين الكرام سوف يحل بنا ماحل بهم نسئل الله العافية (( ماطار طيرُ وارتفع الاكماطار وقع ))
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1960 ] نشر منذ 2 ساعتين
قبل 78 عام الله المستعان