صورة جوية نادرة لمدينة جدة عام 1940

نايف السالم(صدى):

نشر حساب ذاكرة الماضي الجميل، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر صور جوية نادرة لمدينة جدة عام 1940م .

وقال الحساب : ” صورة جوية نادرة لمدينة جدة عام 1940م يظهر عدد من المعالم مثل تحلية مياه البحر والسجن والشرطة وبرج في الجهة الشمالية الشرقية للمدينة، والسور الذي يحيط بها ” .