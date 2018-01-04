ما بين الخطف والاحتجاز.. موظفي الإغاثة يواجهون انتهاكات الحوثي باليمن

فهمي محمد(صدى):

كشفت مصادر عن ازدياد وتيرة خطف واحتجاز موظفي المنظمات والمعونات الإغاثية على يد ميليشيا الحوثي الإيرانية باليمن.

وأشارت المصادر إلى أن موظفي المنظمات الإغاثية يواجهون خطرًا كبيرًا خلال تواجدهم بالمناطق اليمنية؛ لما يمارسه ميليشيا الحوثي من انتهاكات، وابتزازي مالي لهم وللمدنين.

وفي هذا السياق قالت وكالة الأنباء الصينية إن عدد من نقاط التفتيش غير القانونية التابعة للحوثي، تم استحداثها الأونة الأخيرة في الطرق الرابطة بين العاصمة صنعاء ومحافظات عمران وحجة والحديدة، مما يشير إلى وجود تهديدات على بعثة الأمم المتحدة وموظفيها.