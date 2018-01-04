  • الخميس 4

    يناير

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. بالفيديو.. القوات الخاصة اليمنية تعلن النفير لاستعادة صنعاء

بالفيديو.. القوات الخاصة اليمنية تعلن النفير لاستعادة صنعاء

بالفيديو.. القوات الخاصة اليمنية تعلن النفير لاستعادة صنعاء
فهمي محمد(صدى):

أعلنت القوات الخاصة اليمنية، النفير واستعدادها لخوض المعارك تحت راية الوطن اليمني؛ لاستعادة صنعاء من القوات المحتلة الإيرانية .

وقال حساب ” صنعاء مباشر ” على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ” على الشرفاء من أعضاء المؤتمر وقوات الحرس الجمهوري في صنعاء الاستعداد لاستقبالهم ومساعدتهم بفتح جبهات داخلية في كل حارة وشارع “.


الوسوم:, ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *