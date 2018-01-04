بالفيديو.. القوات الخاصة اليمنية تعلن النفير لاستعادة صنعاء
أعلنت القوات الخاصة اليمنية، النفير واستعدادها لخوض المعارك تحت راية الوطن اليمني؛ لاستعادة صنعاء من القوات المحتلة الإيرانية .
وقال حساب ” صنعاء مباشر ” على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ” على الشرفاء من أعضاء المؤتمر وقوات الحرس الجمهوري في صنعاء الاستعداد لاستقبالهم ومساعدتهم بفتح جبهات داخلية في كل حارة وشارع “.
حصريا بالفيديو: القوات الخاصة تعلن النفير وأستعدادها لخوض معارك الشرف والبطولة تحت راية الوطن لاستعادة صنعاء من القوى المحتلة الظلامية الكهنوتية الإيرانية وعلى الشرفاء من اعضاء المؤتمر وقوات الحرس الجمهوري في صنعاء الاستعداد لأستقبالهم ومساعدتهم بفتح جبهات داخلية في كل حارة وشارع pic.twitter.com/nzxwvjZ3YU
— صنعاء مباشر (@Sanaa_Mubasher) 4 January 2018
اترك تعليقاً