بالفيديو.. القوات الخاصة اليمنية تعلن النفير لاستعادة صنعاء

فهمي محمد(صدى):

أعلنت القوات الخاصة اليمنية، النفير واستعدادها لخوض المعارك تحت راية الوطن اليمني؛ لاستعادة صنعاء من القوات المحتلة الإيرانية .

وقال حساب ” صنعاء مباشر ” على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ” على الشرفاء من أعضاء المؤتمر وقوات الحرس الجمهوري في صنعاء الاستعداد لاستقبالهم ومساعدتهم بفتح جبهات داخلية في كل حارة وشارع “.