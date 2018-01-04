امرأة تساعد شرطة دبي في ضبط ” مبتز ” الفتيات عبر مواقع التواصل

أبو ظبي(صدى):

ساعدت فتاة إماراتية، شرطة دبي في الإيقاع بـ ” مبتز ” للفتيات على الإنترنت، عن طريق إرسالها بريداً إلكترونياً مرفقاً به مستندات تفيد بابتزازها من قبل وافد عربي.

على الفور، شكلت شرطة دبي بقيادة العميد سالم الرميثي مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، فريق بحث وتم تحديد هوية الشاب الذي يقيم في الدولة منذ عدة سنوات، وتبين أنه ترك عمله من 5 أشهر.

وقال العميد سالم الرميثي، إنه تم تحديد مقر سكن المبتز وإلقاء القبض عليه وتحريز هاتفه.

واعترف الوافد (ن. أ. أ)، أنه يستدرج بعض الفتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بحجة رغبته في الارتباط، بهم.

وهذا ما تعرَضت له الضحية، حينما تعرفت عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واتفقا على الارتباط، ومن ثمَ أرسلت له صورها الخاصة، وبدأت بعدها معاناتها مع ابتزازه إياها.