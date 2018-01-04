تكثيف الجهود بين هيئة السياحة ووزارة العمل لتوطين قطاعات السياحة

نايف السالم(صدى):

أوضح نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للاستثمار والتطوير السياحي والمناطق الدكتور حمد السماعيل، عقب اجتماعه المشترك مع الدكتورة تماضر الرماح وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتوطين، اليوم الخميس في الرياض، أن الجهود بين الهيئة والوزارة تتكاثف لدعم لتوطين قطاعات السياحة والتراث الوطني.

وقال: إن ما نشهده من تكامل بين الهيئة والوزارة أمر نفخر به، وتفعيل ناجح لمذكرة التكامل الموقعة بين الجهتين والقائمة على نهج الهيئة ببناء وتطوير الشراكات مع الشركاء من القطاعين العام والخاص لخدمة أهداف خطط التنمية الشاملة عامة والسياحية خاصة.

وأضاف: تم تكثيف جولات الرقابة المشتركة بين الجهتين على التوطين في قطاعات السياحة والتعاون في برامج وحملات التوعية المهنية للمهن السياحية، مشيرا على أهمية التنسيق مع الوزارة لإعداد آلية عمل لصلاحيات المفتشين والاستفادة كذلك من تجربة الوزارة في تدريب المفتشين قبل بداية الحملات التفتيشية.

كما ناقش الاجتماع وضع آلية مشتركة لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من العمل في القطاع السياحي والحرف والصناعات اليدوية.

وأشار، أن الاجتماع اتفق على تقسيم عملية التوطين في قطاعي السياحة والتراث الوطني إلى مرحلتين، تتضمن الأولى وظائف القطاع المتفق عليها ووظائف وكالات السفر و السياحة، أما الثانية وظائف المتاحف، القرى التراثية ووظائف المؤتمرات و المعارض.