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حساب المواطن: لا يجوز الحجز على الدعم المقدم للمواطنين

حساب المواطن: لا يجوز الحجز على الدعم المقدم للمواطنين
نايف السالم(صدى):

أكد الحساب الرسمي لبرنامج حساب المواطن أنه لا يجوز الحجز على الدعم الذي يقدمه الحساب للمستحقين.

وقال الحساب الرسمي لـ ” حساب المواطن ” عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” بتنسيق مع وزارة العدل ومؤسسة النقد، فإنه لا يجوز الحجز على الدعم الذي يقدمه حساب المواطن للمستحقين ” .

كما شددت المؤسسة في تعميمها على ضرورة العمل بموجبه من تاريخ صدوره مع رفع الحجوزات التي سبق إيقاعها على مستحقات المستفيدين من حساب المواطن وبصفة عاجلة. ​


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 52 دقيقة

طيب من يفهم موظفين البنك !!!؟

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