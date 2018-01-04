حساب المواطن: لا يجوز الحجز على الدعم المقدم للمواطنين

نايف السالم(صدى):

أكد الحساب الرسمي لبرنامج حساب المواطن أنه لا يجوز الحجز على الدعم الذي يقدمه الحساب للمستحقين.

وقال الحساب الرسمي لـ ” حساب المواطن ” عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” بتنسيق مع وزارة العدل ومؤسسة النقد، فإنه لا يجوز الحجز على الدعم الذي يقدمه حساب المواطن للمستحقين ” .

كما شددت المؤسسة في تعميمها على ضرورة العمل بموجبه من تاريخ صدوره مع رفع الحجوزات التي سبق إيقاعها على مستحقات المستفيدين من حساب المواطن وبصفة عاجلة. ​