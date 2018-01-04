إحالة خلية تابعة لحزب الله لـ ” الجنائية ” لتورطهم في غسيل أموال بفرنسا

باريس(صدى):

أحال المدعي العام الفرنسي، خلية لبنانية مكونة من 15 شخصاً تابعين لحزب الله اللبناني، إلى المحكمة الجنائية؛ لتورطهم في شبكة دولية لغسيل الأموال يديرها مهربو مخدرات كولومبيون في أوروبا.

وكانت أجهزة الأمن الفرنسية، قد ضبطت بعض أعضاء الشبكة اللبنانية عام 2016 بعد رصد إرسالهم عشرات الملايين من الدولارات إلى كولومبيا وقيامهم برحلات متكررة إلى دول أوروبية لتدوير أموال المخدرات.

وذكرت صحف فرنسية، أن علاقة حزب الله بشبكة المخدرات الكولومبية تعود إلى عام 2012 حين كانت العصابة الكولومبية تبحث عن شريك يتولى تسهيل عملياتها في أوروبا بعد أن أصبحت محط أنظار السلطات الأوروبية.

