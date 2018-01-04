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بالصور.. ضبط مزرعة مخالفة لعلاج السحر بالمدينة

بالصور.. ضبط مزرعة مخالفة لعلاج السحر بالمدينة
نايف السالم(صدى):

تمكنت الإدارة العامة للشؤون الرقابية والأسواق بدعم مع الجهات الأمنية من ضبط مزرعة مخالفة تقوم ببيع التمور والحلويات والمكسرات.

وقال الحساب الرسمي لأمانة منطقة المدينة المنورة عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” ضبطت الإدارة العامة للشؤون الرقابية والأسواق بمساندة ودعم الجهات الأمنية مزرعة مخالفة يرتادها الزوار والمعتمرين تقوم ببيع التمور والحلويات والمكسرات مجهولة المصدر ، كما تبيع خلطات تحمل إدعاءات طبية للعلاج من السحر و السرطان و أمراض الكبد والكلى “.

وأضاف: ” التغطية عبر سناب شات “.


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