بالصور.. ضبط مزرعة مخالفة لعلاج السحر بالمدينة

نايف السالم(صدى):

تمكنت الإدارة العامة للشؤون الرقابية والأسواق بدعم مع الجهات الأمنية من ضبط مزرعة مخالفة تقوم ببيع التمور والحلويات والمكسرات.

وقال الحساب الرسمي لأمانة منطقة المدينة المنورة عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” ضبطت الإدارة العامة للشؤون الرقابية والأسواق بمساندة ودعم الجهات الأمنية مزرعة مخالفة يرتادها الزوار والمعتمرين تقوم ببيع التمور والحلويات والمكسرات مجهولة المصدر ، كما تبيع خلطات تحمل إدعاءات طبية للعلاج من السحر و السرطان و أمراض الكبد والكلى “.

وأضاف: ” التغطية عبر سناب شات “.