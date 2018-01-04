بالصور.. ضبط مزرعة مخالفة لعلاج السحر بالمدينة
تمكنت الإدارة العامة للشؤون الرقابية والأسواق بدعم مع الجهات الأمنية من ضبط مزرعة مخالفة تقوم ببيع التمور والحلويات والمكسرات.
وقال الحساب الرسمي لأمانة منطقة المدينة المنورة عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” ضبطت الإدارة العامة للشؤون الرقابية والأسواق بمساندة ودعم الجهات الأمنية مزرعة مخالفة يرتادها الزوار والمعتمرين تقوم ببيع التمور والحلويات والمكسرات مجهولة المصدر ، كما تبيع خلطات تحمل إدعاءات طبية للعلاج من السحر و السرطان و أمراض الكبد والكلى “.
وأضاف: ” التغطية عبر سناب شات “.
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