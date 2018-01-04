ينبع تستعد لمهرجان الحدائق بمئات الآلاف من الزهور والحوليات

نايف السالم(صدى):

صرح مدير عام التشغيل والصيانة بالهيئة الملكية في ينبع، ورئيس اللجان التنفيذية لمهرجان الزهور والحدائق، م. صالح الزهراني، بأن الهيئة تستعد لإقامة مهرجان الزهور والحدائق الثاني عشر المقرر بحديقة المناسبات في ينبع الصناعية خلال الفترة من 13 جمادى الآخر وحتى 7 رجب 1439هـ.

وأوضح ” الزهراني ” ، أنه سيتم زراعة مئات الآلاف من الزهور والحوليات ضمن لوحات فنية روعي في تصميمها إضفاء جو من الخضرة المشرقة وألوان مختلفة من الزهور الساحرة.

وأشار إلى أن الهدف من المهرجان هو تنشيط الحركة التجارية والترفيهية لقاطني ينبع الصناعية وزوارها إلى جانب إيجاد فرص وبرامج جديدة لتنمية الحس الجمالي والذوق الفني الرفيع لدى المواطن والمقيم على حد سواء.

وأكد أن المهرجان نجح في القفز إلى العالمية بأكبر سجادة زهور في العالم عندما تم تسجيلها لمرتين رسمياً في موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وأوضح مهرجان هذا العام أضيفت إليه أفكار جديدة ومن بينها حديقة الطيور النادرة والناطقة وحديقة عالم الفراشات بحلة جديدة وسيكون لحديقة الطيور الظهور الأول بالمملكة من خلال مهرجان الزهور والحدائق.