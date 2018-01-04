تأجيل محاكمة الرئيس المصري المعزول ” مرسي “

القاهرة(صدى):

أصدرت محكمة جنايات القاهرة في جلستها أمس الأربعاء، تأجيل محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وقيادات من عناصر جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، إلى 14 يناير الجاري.

ووجهت المحكمة لـ ” مرسي ” تهم اقتحام السجون المصرية، واقتحام الحدود الشرقية للبلاد، والاعتداء على المنشآت الأمنية، وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011، بالاتفاق مع التنظيم الدولي لجماعة الإخوان وميليشيا حزب الله اللبنانية، وبمعاونة من عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني.