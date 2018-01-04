مشروع توسعي بمستشفى الملك عبد العزيز بالطائف

عبدالعزيز القثامي (صدى):

زودت مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي بالطائف عدد الأسرة بقسم الطوارئ من 18 إلى 44 سريرا، من أجل تحقيق الكفاءة والجودة.

وأشار مدير المستشفى دكتور على الزهراني أن مشروع التطوير سيحقق عملية تنظيم استقبال المرضى ليقل وقت انتظار المريض في الطوارئ، موضحا أنه تم افتتاح صيدلية بالقسم ومختبر أشعة من أجل خدمة المرضى .

وأضاف تم الاعتماد على النظام الكندي في عملية فرز درجة الخطورة بين حالات المرضى دون تقسيم بين الرجال والنساء.

وأشاد الدكتور محمد حوامده رئيس قسم الطوارئ بالنظام الكندي في فرز الحالات المرضية لكونه سيساهم كثيرا في تقديم الخدمات الطبية للحالات المرضية الأكثر حرجا في الوقت المناسب .