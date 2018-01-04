الأربش: ” لايجب أن تبقى ممرضة غير سعودية واحدة في مستشفياتنا “
طالبت عضوة مجلس الشورى كوثر الأربش، اليوم الخميس، بعدم استمرار الممرضات غير السعوديات في مستشفيات المملكة.
وقالت الأربش عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” مع احترامي لكل أعراق الأرض لكن، مع عدد خريجات التمريض في الوطن، لايجب أن تبقى ممرضة غير سعودية واحدة في مستشفياتنا “.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24922 ] نشر منذ 4 ساعات
أنتي الحين شوفي لنا حل فالأوضاع الراهنة
الناس صارت معد ترد السلام
وتمشي فاالشوارع بدون شعور
من ذا الغلا
الأخلاق قفلت معهم
بعدين نتكلم عن ممرضات وماممرضات🤔
مؤيد[ عدد التعليقات: 20 ] نشر منذ 4 ساعات
اول مرة اتفق معها نعم الفرصة لبنات البلد افضل عقبال الشركات انشاء الله مايبقى ولا اجنبي بها يارب .
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7857 ] نشر منذ 4 ساعات
المفروض غير الواقع
تركي بن خالد القصيبي[ عدد التعليقات: 217 ] نشر منذ 4 ساعات
الله عليكي ياكوثر الأربش كلامك في محلة ((( مادام عندنا جامعات وكليات تدرس ابناء البلد ذكوراً وإناثا هذى التخصص إذن لماذا نرضى بتقديم عمالة من الخارج سواء ممرض او ممرضة ))) ………….. كلامك 100%.
ماوكلي[ عدد التعليقات: 185 ] نشر منذ 3 ساعات
يااختي الفاضله لولا الله ثم الممرضات الفلبينيين الغالبيه من السعوديات مايعرفن يطقن أبره ، وخاصه في العناية المركزه في أقسام الحضانه وخاصه الأطفال الخدج ،السعوديه رفله حقت قياس حراره وزن وطول وتنفس وضغط إلكتروني
أمــــــــــــل الطيـــــــــــار[ عدد التعليقات: 11748 ] نشر منذ 2 ساعتين
فيه ممرضات سعوديات قمة بالتميز
لذلك لايجب التعميم على الكل بالسوء✋