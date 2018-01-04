الأربش: ” لايجب أن تبقى ممرضة غير سعودية واحدة في مستشفياتنا “

نايف السالم(صدى):

طالبت عضوة مجلس الشورى كوثر الأربش، اليوم الخميس، بعدم استمرار الممرضات غير السعوديات في مستشفيات المملكة.

وقالت الأربش عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” مع احترامي لكل أعراق الأرض لكن، مع عدد خريجات التمريض في الوطن، لايجب أن تبقى ممرضة غير سعودية واحدة في مستشفياتنا “.