الأمير فيصل بن تركي يعلن اعتزاله الوسط الرياضي ويوجه رسالة لجماهير النصر

طلال الغامدي(صدى):

أعلن رئيس نادي النصر الأمير فيصل بن تركي اليوم الخميس اعتزاله للوسط الرياضي، موجهًا رسالة لجماهير النصر والإدارة الجديدة.

وقال الأمير في سلسلة تغريدات عبر حسابه في ” تويتر ” : ” أشكر سمو الأمير سلطان بن فهد والأمير نواف بن فيصل والأمير عبدالله بن مساعد والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ومعالي الأستاذ محمد آل الشيخ ومعالي الأستاذ تركي آل الشيخ “.

وأضاف : ” أشكر جميع من عمل معي في فترة رئاستي للعالمي وأشكر أعضاء الشرف بلا إستثناء على وقفتهم المعهودة وان شاء الله المستقبلية مع إدارة أخي الغالي سلمان بن فهد المالك، كما قدم الشكر للاعبين على ما قدموه للكيان وهم من خيرة اللاعبين سعوديين وأجانب، متمنياً منهم بذل قصارى جهدهم لتحقيق الإنجازات مستقبلا “.

وتابع: ” وأخيرا أشكر أغلى وأوفى جماهير ، جماهير العالمي التي كانت الدافع الأهم لي في تحقيق الإنجازات مع أنكم تستحقون أكثر وأكثر.

وأعلن في نهاية رسالته اعتزاله الوسط الرياضي قائلاً: ” الآن حان الوقت لإعتزالي الوسط الرياضي في الوقت الحالي ولكن سأظل عاشق وداعم لهذا الكيان الكبير الذي هو جزأ لا يتجزأ من حياتي وسيبقى كذلك “.