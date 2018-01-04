الأمير فيصل بن تركي يعلن اعتزاله الوسط الرياضي ويوجه رسالة لجماهير النصر
أعلن رئيس نادي النصر الأمير فيصل بن تركي اليوم الخميس اعتزاله للوسط الرياضي، موجهًا رسالة لجماهير النصر والإدارة الجديدة.
وقال الأمير في سلسلة تغريدات عبر حسابه في ” تويتر ” : ” أشكر سمو الأمير سلطان بن فهد والأمير نواف بن فيصل والأمير عبدالله بن مساعد والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ومعالي الأستاذ محمد آل الشيخ ومعالي الأستاذ تركي آل الشيخ “.
وأضاف : ” أشكر جميع من عمل معي في فترة رئاستي للعالمي وأشكر أعضاء الشرف بلا إستثناء على وقفتهم المعهودة وان شاء الله المستقبلية مع إدارة أخي الغالي سلمان بن فهد المالك، كما قدم الشكر للاعبين على ما قدموه للكيان وهم من خيرة اللاعبين سعوديين وأجانب، متمنياً منهم بذل قصارى جهدهم لتحقيق الإنجازات مستقبلا “.
وتابع: ” وأخيرا أشكر أغلى وأوفى جماهير ، جماهير العالمي التي كانت الدافع الأهم لي في تحقيق الإنجازات مع أنكم تستحقون أكثر وأكثر.
وأعلن في نهاية رسالته اعتزاله الوسط الرياضي قائلاً: ” الآن حان الوقت لإعتزالي الوسط الرياضي في الوقت الحالي ولكن سأظل عاشق وداعم لهذا الكيان الكبير الذي هو جزأ لا يتجزأ من حياتي وسيبقى كذلك “.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7857 ] نشر منذ 4 ساعات
كفاية ايه الأمير الهمام ترجل عن رئاسة النصر واترك الرياضه افضل لك
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 393 ] نشر منذ 3 ساعات
اصلحك الله…
اعتزلت ام عزلت كلها سواء..
المهم عسى ان تكرهوا شيئ وهو خير لكم..
افنيت عمرك بآلة لهوا ( الكوره والمعازف كلها آلة لهو جوفاء)… فسأل نفسك هل قدمت لآخرتك من المال والوقت والجهد ربع ما قدمته لكوره خرجت من عالمها بخفي حنين…؟
اللهم اهدنا لسواء السبيل…
اخوكم المحدث العلامه نجر…م
ماوكلي[ عدد التعليقات: 185 ] نشر منذ 3 ساعات
ما ابي اسمع رجاوي ما ابي اسمع حلوف
كل رئيس يخطي مره وانت تخطي بالألوف
أبو عبدالعزيز[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذي ماهي سالفه اعتزاله هذي سالفه أمسك
الباب وانت ساكت الله رزقنا بمحمد
العز الوطن جعلها سالم
الامير الشجاع يوردك الماء ويبني لك مكانه بين
الدول ويزرع الهيبه للدوله سر للإمام ونحن معك
مقولة الامير محمد لإيران ارعبت إيران
من هو على شاكلت ايران
Mr. Crash[ عدد التعليقات: 1750 ] نشر منذ 2 ساعتين
بيض الله وجهك كفيت ووفيت يا كحيلان، الله يوفقك بحياتك. ستبقى بذاكرت كل عاشق لهذا النادي الكبير
ساحر الكملة[ عدد التعليقات: 35 ] نشر منذ 1 ساعة
رجل حماسي لكن ينقصه خبرة
التعامل مع ادارات الاندية الاخرى
بالتوفيق لك بقادم الايام وي المسلمين
جميعا 🌹
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 6016 ] نشر منذ 55 دقيقة
احسن تركي ال الشيخ عطاك كرت احمر
الرياضه ارتاحة وافتكت منك
للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 730 ] نشر منذ 28 دقيقة
احسن شئ تعمله
مسوي النصر شركه من شركاته لين طفش كل اعضاء الشرف واالجمهور
الحين الوضع يا كحيلان مو زي اول سنسجل ونسجل لا الحين اي كلمه او فعل محسوب عليك والدليل الاقاله يا كحيلان
تروح وتشتكي على بلدك في الفيفا انت والقريني وبا الاخر ما استفدت شئ غير الاقاله
الله لا يبلانا
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 6016 ] نشر منذ 24 دقيقة
باي يا بباي
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 1053 ] نشر منذ 7 دقائق
انا اعتبرها امسك الباب لو سمحت لوكان معالي المستشار تركي ال الشيخ موجود ماكان احد رشحكم للعالمية