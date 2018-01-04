” حماية المستهلك ” : استمرار الحملات الرقابية وسرعة مباشرة البلاغات

علي القحطاني(صدى):

أكدت غرفة العمليات المشتركة لحماية المستهلك، استمرار الحملات الرقابية والضبط الفوري للمخالفات، وإتخاذ التدابير اللازمة؛ لردع المخالفين وعدم التهاون في تطبيق الأنظمة واللوائح ومتابعة أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية ووفرة المنتجات.

وأشارت الغرفة، إلى استهداف جميع القطاعات المرتبطة بالمستهلك لمواجهة أي آثار سلبية قد تنتج جراء الإصلاحات الاقتصادية.

وأوضحت أهمية تكثيف الحملات التوعوية وسرعة مباشرة البلاغات ومعاقبة المخالفين، وتقديم تقارير أسبوعية عن ما تم انجازه في الميدان.

وجاء ذلك، اليوم الخميس، خلال اجتماعها الثاني في مقر وزارة التجارة والاستثمار بالرياض، بحضور ممثلي اللجنة الدائمة لحماية المستهلك من 18 جهة حكومية.