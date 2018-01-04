طرق بسيطة للتخلص من الإمساك خلال الحمل

واشنطن(صدى):

أشار دراسة أمريكية حديثة ، إلى أن 3 من 4 نساء حوامل يعانين من مشكلات الإمساك والإسهال واضطرابات معوية اخرى.

وقال الدكتور سكوت غراتزيانو المشارك في الدراسة : ” تظهر أعراض الاضطرابات المعوية غالباً في الفصل الأول من الحمل ” .

ولفت إلى أن هذا يرتبط بتأثير الهرمونات، مثل الأستروجين والبروجسترون، على حركة الجهاز الهضمي.

كما كشف أن هذا يعود أيضاً إلى ضغط الرحم وتغيّر نمط حياة المرأة أثناء الحمل، فضلاً عن تناولها بعض المتممات التي تحتوي على الحديد المعزز للإمساك.

ونصح الباحثون باتباع بعض النصائح لتفادي هذه المشكلة، ومنها شرب كمية كافية من الماء والعصير الطبيعي، وتناول الفواكه والخضار والحبوب، والمشي أو القيام بأي نشاط بدني آخر، إضافة إلى تناول وجبات صغيرة خلال النهار.