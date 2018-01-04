طرق بسيطة للتخلص من الإمساك خلال الحمل
أشار دراسة أمريكية حديثة ، إلى أن 3 من 4 نساء حوامل يعانين من مشكلات الإمساك والإسهال واضطرابات معوية اخرى.
وقال الدكتور سكوت غراتزيانو المشارك في الدراسة : ” تظهر أعراض الاضطرابات المعوية غالباً في الفصل الأول من الحمل ” .
ولفت إلى أن هذا يرتبط بتأثير الهرمونات، مثل الأستروجين والبروجسترون، على حركة الجهاز الهضمي.
كما كشف أن هذا يعود أيضاً إلى ضغط الرحم وتغيّر نمط حياة المرأة أثناء الحمل، فضلاً عن تناولها بعض المتممات التي تحتوي على الحديد المعزز للإمساك.
ونصح الباحثون باتباع بعض النصائح لتفادي هذه المشكلة، ومنها شرب كمية كافية من الماء والعصير الطبيعي، وتناول الفواكه والخضار والحبوب، والمشي أو القيام بأي نشاط بدني آخر، إضافة إلى تناول وجبات صغيرة خلال النهار.
1[ عدد التعليقات: 39 ] نشر منذ 4 ساعات
والله ثم والله ثم والله مافيه عفريت لن سويناه ولأمساك لازال مستمر معانا من زمان و إلا حد الأن وحد هذه ألحظه لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم/ الله هم يارب تشفينا وتشفي كل مسلم يارب/والله مصيبه هذا الأمساك كارثه
المستشار[ عدد التعليقات: 39 ] نشر منذ 4 ساعات
انت ياتعليق(رقم واحد) يلي تقول الأمساك عندك من زمان وعلى قولك إلى حد الأن وحد هذه ألحظه على حسب كلامك مافيه مرض من دون علاج بأذن الله/ اولآ ياأخي العزيز راجع دكتور أخصائي باطنيه فورآ وعلى طول وبيعطيك العلاج المناسب بأذن الله للأمساك إلي عندك وبعدين لازم تستمر في المشي ولعصائر الطازجه وتكثر من المياه وتكثر من الفواكه الطازجه ومن الخضروات الطازجه ومن السلطات وشكرآ
شاعر صدى[ عدد التعليقات: 191 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يشفيك يارب
برق[ عدد التعليقات: 11429 ] نشر منذ 3 ساعات
رقم (1)
لاتروح لدكتور ولاشي سواء كنت رجال او حرمه
.
الحل عندي وانا اخوك ،، خذ تين مجفف ، وكل يوم كل ثلاث حبات
وصلى الله وبارك
صدقني بتدعيلي واااجد
بس ارجوك ادع لي قبل تدخل الحمام 😜 ماهو اذا دخلت تذكرتني وانت
تعملها 😁
ابوباسم[ عدد التعليقات: 641 ] نشر منذ 23 دقيقة
ماهو داعيلك الا بعد ماتسلك اموره احتسب الاجر افضل يابرق