” أم القرى ” تكشف حقيقة تطبيق الدبلوم المهني

نايف السالم(صدى):

كشف مصدر مسؤول في كلية التربية بجامعة أم القرى، حقيقة الأنباء المتداولة حول تطبيق الدبلوم المهني، بدلا من الدبلوم التربوي.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي، أنباء حول عدم وجود إعداد تربوي، وهو المكمل لبرنامج البكالوريوس غير التربوي في جامعة أم القرى، على أن يتم تطبيق الدبلوم المهني بدءا من العام المقبل ومدته سنة ونصف.

وأعلن المصدر عدم ورود أي توجيه بهذا الخصوص، وما تم هو إلغاء برنامج الإعداد التتابعي التربوي، والاقتصار فقط على الدبلوم التربوي.