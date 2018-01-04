” مايكروسوفت ” تجري تحديثا مفاجئا

واشنطن(صدى):

أجرت شركة مايكروسوفت تحديثا مفاجئا لمعالجة ثغرة خطيرة قد تؤدي إلى سرقة البيانات المهمة من قبل القراصنة ، وقد كشف من قبل عن عيوب في معالجات إنتل لملايين من أجهزة الحاسب الإلكتروني وفي الشركات المنافسة أيضا.

وأكد المتحدث باسم ويندوز أنه سيتم إطلاق تعديل لخدمات كلاود وتحديثات أمنية من أجل حماية عملائها من الثغرات لمواجهة القرصنة الإلكترونية.

وأعلنت ويندوز أن التحديث الجديد يمكن تحميله إلكترونيا من يندوز أبديت وسيكون متاحا للأجهزة التي تعمل بنظام ويندوز10.