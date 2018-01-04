بالصور.. أمين الشمالية يناقش مع مدير الدفاع المدني تفعيل مبادرة ” جاهز “

خالد الضبيبي(صدى):

استقبل أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس عبدالمنعم بن محمود الراشد صباح هذا اليوم الخميس بمكتبة سعادة مدير الدفاع المدني بمنطقة الحدود الشمالية اللواء مانع القحطاني وجرى مناقشة عدد من المواضيع المشتركة والتأكيد على تفعيل مبادرة ” جاهز ” والذي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان آل سعود حفظه الله .

وبدوره أعرب اللواء القحطاني عن شكره وتقديره لسعادة أمين منطقة الحدود الشمالية على حسن الاستقبال والحفاوة.

ونوه القحطاني بدور الأمانة بتسخير كافة الإمكانيات وتعاونها مع مديرية الدفاع المدني بمنطقة الحدود االشمالية.

كما شكر أمين المنطقة زملائه على حضورهم وتفاعلهم الدائم مع البرامج المشتركة بما يخص مصلحة المواطنين والمقيمين.