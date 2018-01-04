البرلمان العراقي: لم يتم تحديد موعد رسمي للانتخابات التشريعية المقبلة

بغداد(صدى):

أعلن رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، أمس الأربعاء، استمرار مجلس النواب في عمله دون انقطاع إلى حين الانتهاء من الموازنة وقانون الانتخابات.

وأكد ” الجبوري ” عدم تحديد موعد رسمي لإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة والمزمع إقامتها منتصف مايو المقبل، لافتًا إلى عدم وجود نية إطلاقًا بشكل رسمي بالتلكؤ أو التأخر بإجراء الانتخابات.

وأوضح أنه سيتم إضافة مفوضية الانتخابات في البرلمان اليوم الخميس؛ للحديث عن العملية وتحديد التوقيت الملازم، مشيرًا إلى أن البرلمان لا يقع عليه أي تقصير بشأن التأخر بعمليات التصويت حيث ترتبط العملية الانتخابية بقانوني الموازنة والانتخابات.