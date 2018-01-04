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بعد إهدار فرصة الفوز أمام الأرسنال.. ” كونتي ” يدافع عن مورتا

بعد إهدار فرصة الفوز أمام الأرسنال.. ” كونتي ” يدافع عن مورتا
ماجد محمد(صدى):

أشاد مدرب تشيلسي، الإيطالي أنطونيو كونتي، بأداء مهاجمه الإسباني ألفارو موراتا، على الرغم من إهداره لعدد من فرص الانفراد، خلال مباراة الفريق أمس أمام الأرسنال.

وقال ” كونتي ” إنه متاح في كرة القدم إهدار الفرص، موضحًا أن الحظ لا يحالف مهاجمه، وعلى الرغم من ذلك أعرب عن سعادته بالتزام المهاجم، قائلًا: ” هذا الأهم عندي “.

وانتهت مباراة الأمس، بتعادل تشيلسي 2-2 مع الارسنال، في إطارا مباريات الدوري الانجليزي.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 7857 ] نشر منذ 3 ساعات

لم يكن يومه في تلك المباراة

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