بعد إهدار فرصة الفوز أمام الأرسنال.. ” كونتي ” يدافع عن مورتا

ماجد محمد(صدى):

أشاد مدرب تشيلسي، الإيطالي أنطونيو كونتي، بأداء مهاجمه الإسباني ألفارو موراتا، على الرغم من إهداره لعدد من فرص الانفراد، خلال مباراة الفريق أمس أمام الأرسنال.

وقال ” كونتي ” إنه متاح في كرة القدم إهدار الفرص، موضحًا أن الحظ لا يحالف مهاجمه، وعلى الرغم من ذلك أعرب عن سعادته بالتزام المهاجم، قائلًا: ” هذا الأهم عندي “.

وانتهت مباراة الأمس، بتعادل تشيلسي 2-2 مع الارسنال، في إطارا مباريات الدوري الانجليزي.