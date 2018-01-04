صراع بين أسرة وثعابين يسفر عن وفاة فتاة

بانكوك(صدى):

لقيت طفلة تايلاندية صغيرة عمرها 9 أعوام، مصرعها أثر تعرضها للدغة حية كوبرا بإقليم سورات ثاني جنوبي تايلاند .

وقال محقق الشرطة ناتاكورن مينيم من إقليم سورات ، انه تم استدعاء الشرطة عقب عثورة سيدة مسنة على حفيدتها متوفاة داخل غرفتها ، وعندما وصلت الشرطة وجدت أفعى كوبرا طولها متران في غرفة نوم الفتاة التي ظهرت على إصبع السبابة في يدها اليمنى آثار لدغات للحية.

وانهال أقارب الفتاة الثكلى بعد ذلك بالضرب على الأفعى حتى قتلوها. وذكر ناتاكورن أن الأسرة قالت إنها قتلت عدة أفاعي كوبرا قبل ذلك بعد رصدها في المنزل.

يشار إلى أن الكوبرا من الثعابين السامة الأكثر شيوعا في جنوب شرقي آسيا. وتزايد رصد أفاعي الكوبرا وغيرها من الثعابين في تايلاند خلال الأعوام الأخيرة نظرا لإنشاء مشروعات إسكان جديدة في مناطق تشكل بيئة طبيعية للثعابين.