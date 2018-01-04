كيم كاردشيان ترد على الشائعات: ” لم أحتفل وابني في المستشفى “
خرجت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كيم كاردشيان عن صمتها ، وعلقت على الشائعات التي طالتها حيث أثار عدد من المغرضين متابعيها مؤكدين انها كانت تحتفل برأس السنة رغم وجود ابنها الصغير ” سانت ” في المستشفى لاصابته بالتهاب رئوي .
وقالت كيم بتويته عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر ” “لم أترك ابني لدقيقة واحدة أثناء وجوده في المستشفى”، وذلك ردا على أحد معجبيها الذي سألها عن الشائعة التي أثيرت مؤخرا.
وأضافت: ” لقد كنا هناك (في المستشفى) منذ مساء الأربعاء وحتى يوم السبت “، مؤكدة: ” لا تفكروا في اختباري عندما يتعلق الأمر بأبنائي ” .
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