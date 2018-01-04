” الفضلي ” يوقع عقد تقديم خدمات بيطرية لبرنامج مكافحة مرض حمى الوادي المتصدع

سعيد العجل(صدى):

وقع معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، عقد تقديم خدمات بيطرية لبرنامج مكافحة مرض حمى الوادي المتصدع بقيمة تتجاوز ٤٧ مليونا، لمدة ٣٦ شهرا.

ويهدف المشروع لرفع مستوى التغطية من هذه الخدمات لمكافحة مرض حمى الوادي المتصدع ومنع حدوث إندلاعات وبائية في الحيوان والإنسان الذي يعد أحد الأمراض الوبائية التي تعمل الوزارة على السيطرة عليها من خلال خطة وطنية لمكافحة المرض ضمن مبادرة الاستقصاء والسيطرة على أمراض الثروة الحيوانية ضمن برنامج التحول الوطني 2020.