” الجمارك ” توضح عقوبة عدم الإفصاح عن المبالغ المالية والمجوهرات عند السفر

عادل الحربي(صدى):

حذرت الجمارك السعودية، المسافرين من عدم الإفصاح وتعبئة نموذج الإقرار للمسافرين عند حملهم 60 ألف ريال سعودي أو ما يعادلها من العملات والأدوات المالية القابلة للتداول أو المجوهرات المشغولة والأحجار الكريمة أو المعادن الثمينة.

وأكدت الجمارك أن عدم الالتزام بنموذج الإقرار والإفصاح يعرض المسافر إلى عقوبات تصل إلى مصادرة 25% من قيمة المضبوطات في المرة الأولى، وعند تكرار الواقعة مرة أخرى يطبق تطبيق غرامة تصل إلى 50% من قيمة المضبوطات.