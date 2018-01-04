” الغذاء والدواء ” توضح كيفية التأكد من سلامة الإبل

علي القحطاني(صدى):

كشفت هيئة الغذاء والدواء عن طرق التأكد من سلامة الإبل من الناحية الغذائية، موضحة أنه يمكن فحص الفم والتأكد من سلامته وجودة الأسنان، وفحص العنق من الأورام والجروح.

كما شددت على ضرورة فحص بطن الإبل والتأكد من عدم وجود انتفاخ غير طبيعي مع فحص مخرج الجهاز الهضمي والتأكد من صحته وعدم وجود دوالي .

وأشارت إلى بعض المشاكل التي قد تصيب الإبل على النحو التالي:

الأمراض الجلدية: ويصاب بها الإبل بسبب سوء التغذية أو وجود بعض الفطريات والطفيليات وكذلك مرض الجرب.

المغص: يتسبب في المغص استمرار تناول أعلاف جافة جدا مثل التبن مما يؤدي إلى انسداد معوي وقيئ للإبل، ومغص وانتفاخ .

الإسهال: يصاب به عادة المواليد بسبب عدم تناول السرسوب والذي يفيد في منح المولود حماية طبيعية لاحتوائه على نسبة عالية من البروتينات والدهون والأملاح المعدنية والفيتامينات .

الاستسقاء: يجب استشارة طبيب بيطري في حالة ملاحظة تراكم سوائل في أنسجة تحت الجلد والذي يحدث نتيجة خلل فسيولوجي في التخلص من السوائل الجسيمة.

فقد الشهية: يحدث بسبب بلع أجسام غريبة أو التهاب الغشاء المبطن للفم ويرجع إلى العمل أو تمارين السباق والإجهاد الشديد .ويمكن علاجه من خلال منح الحيوان فترة راحة.

السمنة المفرطة: تحدث السمنة المفرطة للحيوان بسبب زيادة الطاقة الغذائية عن حاجته، مما يجعله يصاب بالعديد من الأمراض التي تؤثر على الإنتاج وزيادة النسل.

المغص القولوني: نتيجة تناول أعلاف متعفنة أو نباتات سامة ويلاحظ من خلال رفس الحيوان والتقيؤ وزيادة النبض.