بالفيديو.. كفاح مواطن. .من حارس أمن إلى مدير أحد المراكز التجارية

سالم المطيري(صدى):

ضرب الشاب عبدالرحمن البطحي، مثالا وقدوة حسنة يحتذي بها المواطنون في العزم والإرادة وتطوير الذات.

وبدأ الشاب البطحي مسيرته المهنية بوظيفة حارس أمن عام 2000، ومن ثم أتجه للدخول إلى سوق التجزئة، إلا أن شغل منصب مدير معرض بأحد المراكز التجارية الكبرى بمنطقة القصيم، بعد قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتوطين ” المولات “.

وأكد ” البطحي ” عبر مداخلة في برنامج ” ستوديو الإخبارية ” ، أن قرار توطين المراكز التجارية، ساعد العديد من الشباب العاطلين في شغل الوظائف، مشيرا أن أبناء المملكة هم أجدر من يستحق شغل المناصب في بلادهم.

ونصح الشباب بعدم التردد، والعزم على تطوير الذات، وكسب كل ما هومفيد، وعدم الوقوف عند حد معين والتطلع للمستقبل دائما.

واختتم حديثه بتوجيه رسالة شكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولى عهده الأمير محمد بن سلمان، والأمير فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم، بتوفير الراحة والأمان الوظيفي للشباب.