خلفان: انهيار نظام ” الملالي ” نتيجة التدخل في شؤون العرب

دبي(صدى):

أوضح نائب رئيس شرطة دبي السابق، ضاحي خلفان، اليوم الخميس، أن تدخلات نظام الملالي فيما يخض الشأن الخارجي للدول العربية هو السبب وراء ثورة الشعب الإيراني.

وقال ” خلفان” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” إنهيار ايران الاقتصادي بسبب تدخلات ملاليها في الوطن العربي أحدث لها كل هذا الكره لدى الشعب الايراني “.

ويذكر أن ثور الشعب الإيراني تستمر ليومها الثامن على التوالي، في ظل محاولات النظام القمعية، واستخدام العنف مع المتظاهرين، حيث أوضحت مصادر أنه سقط حتى الأن ما يقرب من 46 قتيل، والعدد قابل للزيادة.