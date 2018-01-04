مايك بنس يهدد نظام ” الملالي ” .. ويؤكد: لن نلتزم الصمت

واشنطن(صدى):

حذر نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، من التزام الصمت اتجاه الأفعال المشينة للنظام الإيراني تجاه المتظاهرين السلميين المطالبين برحيله.

وقال ” بنس ” هذه المرة لن نصمت ” ، في إشارة منه لصمت الرئيس الأمريكي باراك أوباما إبان الثورة الخضراء عام 2009، مؤكدًا أنه في أعقاب المظاهرات ومحاولات النظام الوحشية لقمعهم فَشِل الرئيس باراك أوباما مرارًا في التعبيرعن تضامن أمريكا مع المتظاهرين الإيرانيين.

وعلق ” بنس”: ” قبل 8 أعوام ونصف شاهد الأمريكيون الشعب الإيراني وهو يرفع صوته مطالبًا بالحق في الحرية إبان الثورة الخضراء؛ حيث ملأ الملايين من الشبان والشابات الشجعان شوارع طهران وتبريز وقزوين وكرج، ونددوا بالانتخابات المزورة، ومع مرور الأيام بدأوا يطالبون بتنحي ” آيات الله ” غير المنتخبين بعد عقود من القمع والحكم بالقبضة الحديدية على إيران وشعبها “.

ودعا قادة الدول المحبة للحرية في جميع أنحاء العالم إلى إدانة الدكتاتوريين غير المنتخبين في إيران، والدفاع عن حق الشعب الإيراني في رسم مستقبلهم وتحديد مصيرهم، لافتًا إلى أن الرئيس الأمريكي قال إن الأنظمة القمعية لا يمكن أن تستمر إلى الأبد، محذرًا أوروبا والأمم المتحدة من التزام الصمت.

وأكد ” بنس ” أن الولايات المتحدة ستواصل دعم المتظاهرين في دعوتهم إلى الحرية وتطالب قادة إيران بوقف أعمالهم الخطرة والمزعزعة للاستقرار في الداخل والخارج، حيث يهدد النظام في طهران السلم والأمن في العالم.