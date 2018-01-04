” الثقافة والإعلام ” تشن جولات تفتيشية على المكتبات التجارية بالمملكة

نايف السالم(صدى):

شنت الفِرَق الرقابية التابعة لوزارة الثقافة والإعلام ، ممثلة في إدارة النشر والمطبوعات، جولاتٍ تفقديةً على المكتبات التجارية في عدد من مناطق المملكة.

وتهدف الجولات إلى التأكد من التزام المكتبات بأسعار الكتب والأدوات المكتبية المقررة؛ وذلك بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وأشارت الوزارة إلى استمرار حملاتها التفتيشية على المكتبات؛ للتأكد من عدم رفع أسعار الكتب، ودعت المكتبات بالالتزام بالأسعار الموجودة، وعدم زيادتها بأكثر من إضافة قيمة الضريبة المضافة التي تم تطبيقها.

يذكر أن ضريبة القيمة المضافة دخلت حيز التنفيذ من يوم الاثنين الموافق ١ يناير ٢٠١٨.